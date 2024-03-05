كاتب صحفي: العلاقات المصرية الأرمينية تعتمد على نظام الثقافات المتكافئة

قال عبد اللطيف وهبة، كاتب صحفي، إنّ العلاقات المصرية الأرمينية لها بعد تاريخي، وهناك تعاون مستمر بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالزراعة، بجانب الاتفاقيات الموقعة اليوم، والتي تخصصت في مجال البحث العلمي، موضحا أن كل ذلك يؤدي إلى التكامل والتعاون بين البلدين.

وأضاف وهبة خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» أنّ دولة أرمينيا متقدمة زراعيًا، ومن الدول المعتمدة لدى مصر فيما يتعلق بصادرات القمح الأرميني.

تكامل تجاري يعتمد على نظام الثقافات المتكافئة بين البلدين

وأشار إلى أنّ وزارتي التموين والزراعة في السنوات الأخيرة، على اتصال دائم بأرمينيا، لذلك هناك تكامل تجاري يعتمد على نظام الثقافات المتكافئة، موضحا: « في وقت ما تسعى الدول لعقد الثقافات المتكافئة لتلبية احتياجاتها، طالما هناك تعاون تجاري بين البلدين، بمعنى أن مصر متقدمة في مجال إنتاج الأسمدة والمبيدات، فالدولة ممكن تصدر لأرمينيا احتياجاتها من هذه السلع، في مقابل أنها تستورد سلع يحتاجها السوق المصرية، وهذا نظام المقايدة فهو من الأمور التجارية المتعارف عليها عالميًا».