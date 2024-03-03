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قطع المياه عن 3 قرى في الجيزة لمدة 10 ساعات.. اعرف الأماكن

كتب:

سلامة عامر
02:41 م | الأحد 03 مارس 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن 3 قرى، لمدة 10 ساعات، نظرا إلى حدوث تسرب في الخط قطر 600 ملليمتر المغذي لقرى (الحلف الشرقي، وكفر حلاوة، وعرب منشأة سليمان) بمركز ومدينة الصف.

ويبدأ القطع من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل، حتى الثامنة صباحا يوم الأربعاء، لمدة 10 ساعات. 

الالتزام بالمواعيد المحددة

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال، لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما كلف المحافظ رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في المناطق المتأثرة، وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا. 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.