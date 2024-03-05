مصطفى عمار: الإعلان عن مشروع رأس الحكمة جاء في توقيت مهم جدا

قال الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن» إن الدولة المصرية تستعد للموسم الرمضاني منذ شهرين، ووضعت على عاتقها الاستعداد للشهر الكريم بشكل جيد، من خلال توفير السلع الاستراتيجية.

مشروع رأس الحكمة جاء في توقيت مهم قبل شهر رمضان

أوضح «عمار» أن الإعلان عن مشروع رأس الحكمة جاء في توقيت مهم جدا، قبل شهر رمضان، لتنخفض أسعار العملات الأجنبية والدولار، وأيضا أسعار السلع، فالإعلان عن خطة المشروع وضخ 11 مليار دولار في البنك المركزي، كل ذلك انعكس على الأسعار في الأسواق وخفض سعر الدولار، كل ذلك في إطار حلول الأزمة الاقتصادية بسبب الأزمات المتلاحقة على مصر من أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

مصر لم يكن لديها أزمة اقتصادية لكن كانت أزمة بالسيولة الدولارية

أضاف رئيس تحرير صحيفة «الوطن» خلال لقاء مع الإعلامية هاجر جميل في برنامج «شارع مصر»، المذاع على راديو «شعبي إف إم»، أن مصر لم يكن لديها أزمة اقتصادية، لكن كان لديها أزمة بالسيولة الدولارية، والدولة لم تدخر جهدا في حل الأزمة، موضحا أن الدولة أنشأت 500 معرض «أهلا رمضان» على مستوى المحافظات، إذ يوجد في كل محافظة 3 معارضعل الأقل، ويحتوي المعرض على كل المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة.

مبادرة «كلنا واحد» تنظم معارض على مستوى الجمهورية

وتابع بأن مبادرة «كلنا واحد» تنظم معارض على مستوى الجمهورية، بجانب العربات المتنقلة والتوافر الكبير للسلع، إضافة لما يقدمه التحالف الوطني ومبادرة «حياة كريمة» وما يقدمونه من تسهيلات وسلع بأسعار مخفضة.