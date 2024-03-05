وزيرة التضامن تشيد بمبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» في رمضان 2024

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بإطلاق جريدة «الوطن»، خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات موسم رمضان 2024، بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف».

وزيرة التضامن تشيد بمبادرة «الوطن»

أكدت «القباج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تقدم كل الشكر لـ جريدة الوطن وأي مؤسسة تتيح فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتشغيلهم او دمجهم في المجتمع: «أي مؤسسة إعلامية تتيح خدمات لذوي الهمم ليس للغة الإشارة فقط وتذليل العقبة التي أمامهم نشكرها».

أضافت وزيرة التضامن: «نحب التعرف أكثر على مبادرة جريدة الوطن حتى نسهم فيما نستطيع أن نسهم به»، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على خدمة هذه الفئة ولهم نسبة مهمة في خدمات التمكين الاقتصادي.