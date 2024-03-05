توم حرب: بايدن يريد جمع أصوات الجاليات العربية المسلمة

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن زيارة بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، للبيت الأبيض لها عدة أسباب، منها الأسباب الأمنية واللوجستية، وأن يبلغ أعضاء الكونجرس بمسيرة الحملة العسكرية الإسرائيلية والتنسيق مع جهاز المخابرات الأمريكية.

بايدن يحاول كسب الحملة الانتخابية

وأضاف حرب، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جماعة بايدن تحاول الآن أن تحصل على أكبر قدر من الأصوات في حملتها الانتخابية وبالأخص من الجاليات العربية والإسلامية المتعاطفة مع أهالي غزة، مشيرًا إلى أنها تسعى للحصول على الأصوات من خلال إظهار اهتمامها بالقضية الفلسطينية ومدى أهمية دخول المساعدات للقطاع لضم أكبر كم من الأصوات.

الكونجرس الأمريكي يصوت لصالح إسرائيل

وتابع: «الكونجرس الأمريكي يصوت دائمًا لمصلحة إسرائيل بنسبة 99%، ويحترمون الديمقراطية الإسرائيلية، فرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو منتخب من قبل الشعب الإسرائيلي وهذا ما يقدره الكونجرس، ولكن الاستياء من جزء من إدارة بايدن، ونتنياهو ربما يتخطاها لأنه قال إن الحرب ستستمر لعام 2025».