انطلاق ورشة عمل حول المناظير الجراحية للنساء في جامعة بنها

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، ورشة عمل عن المناظير الجراحية النسائية «منظار تجويف الرحم بين التشخيص والجراحة»، بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها بالتعاون مع كلية الطب البشرى ممثلة فى قسم النساء والتوليد، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف المشد مدير مركز المحاكاة والمهارات الطبية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري، وعدد من أساتذة وأطباء النساء التوليد.

مركز المحاكاة يقدم تكنولوجيا طبية

وقال رئيس الجامعة، إن المركز يقدم تكنولوجيا طبية تسهم في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية، ويسهم في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لطلاب الكليات الطبية، حيث يكتسب المتدربون بالمركز عددًا من المهارات الطبية قبل الممارسة الإكلينيكية على المرضى، الأمر الذى يدعم إمكانية تفادي حدوث أي أخطاء طبية قد تنتج عن تطبيق بعض المهارات التعليمية على الإنسان.

تدريب شباب الأطباء

وأشار الدكتور أشرف المشد إلى أن الورشة ستعرض ما توصل إليه العلم في جراحة المناظير النسائية، إضافة إلى تدريب شباب الأطباء على أساسيات جراحة المناظير وتبادل المعرفة والاحتكاك بالخبرات والمدارس الجراحية المختلفة في هذا المجال.