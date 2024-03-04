رئيس جامعة بنها يطلق المؤتمر السنوي الـ11 لطلاب كلية الطب

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، المؤتمر السنوي لكلية الطب البشري في دورته الحادية عشر تحت عنوان مشاكل الإعاقة والتحديات، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد الكلية ورئيس المؤتمر ووكلاء كلية الطب البشري.

الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة

وخلال المؤتمر، أكد رئيس الجامعة أنّ الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصت على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الأطفال انطلاقا من نهجها القائم على العدالة الاجتماعية والحق في التمكن والدمج، لذلك سخرت الدولة إمكانياتها المادية والمعنوية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

أكثر من مليار شخص معاق في العالم

وأشار إلى أن مشكلات الإعاقة تعتبر من المشكلات المهمة التي يواجها أي مجتمع، إذ أوضحت إحصاءات الأمم المتحدة أنه يوجد في العالم أكثر من مليار شخص معاق يتركز أكثر من 80 % منهم في نطاق الدول النامية، ويجب الاهتمام بهم وفق برامج وخدمات خاصة تؤهلهم للخوض في الحياة مثل باقي فئات المجتمع.

ولافت الى أن المؤتمر السنوي لكلية الطب، سيساهم من خلال الأوراق العلمية والموضوعات التي سيتناولها في تعزيز حركة البحث العلمي حول واقع الإعاقة والمعاقين، وتعميم نتائجها على الجهات المعنية للاستفادة منها، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم المؤتمر من فرق العمل المختلفة.