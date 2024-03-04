رئيس جامعة بنها: استكمال أعمال إنشاء المستشفى الجديد قريبا

نفى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بتوقف أعمال مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ببنها، عقب الكشف الأثري الذي شهدته المنطقة، مشيرًا إلى أن العمل سيستمر قريبًا بالتنسيق مع هيئة الآثار.

وتابع أنه يجري حاليًا العمل في الأجزاء البعيدة عن مكان اكتشاف تابوت المُشرف على الكُتّاب في عهد ملك بسماتيك الأول وعمره 2700 عام، مشيرًا إلى إنشاء قاعدة خرسانية لتثبت الكشف في مخازن آثار القليوبية ببنها، عقب استخراج تصاريح رسمية من الآثار والأجهزة المعنية.

كنز أثري أسفل مستشفى بنها الجامعي

وأضاف رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أنّ التابوت الذي عُثر عليه، موجود حاليًا بمخازن آثار القليوبية، إذ جرى إنشاء قاعدة خرسانية كبيرة يستقر التابوت الحجري، مشيرا إلى أنّ مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد تم العمل به على عمق أمتار للتعامل ع الطبيعة الخاصة بالمنطقة المحيطة لقربها من نهر النيل، وأيضًا بهدف تقليل المياه الجوفية والمحافظة على أساس المنطقة.

مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

وأضاف أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد، يعد أملا كبيرا لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة، وتخطت تكلفته الإجمالية 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى موافقة الآثار باستكمال المشروع عقب العثور على الكنز الأثري أو تمثال المشرف على الكتاب الذي يبلغ وزنه 35 طنا والغطاء يزن 27 طنا، ليكون إجمالي وزنه 62 طنا.