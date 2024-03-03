إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بالعريش.. تخفيضات كبيرة

شهد معرض أهلا رمضان بوسط مدينة العريش، إقبالا كبيرا من الأهالي، وذلك بعد وصول مواد غذائية جديدة بأسعار مخفضة.

وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية والأسماك

وذكرت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنه وصلت مواد غذائية جديدة بأسعار مخفضة إلى معرض أهلا رمضان بالعريش سواء من الزيت أو الأرز أو السكر، وأغلبها نزلت أسعارها بشكل ملحوظ.

وأكد أن الأيام المقبلة تشهد تخفيضات أخرى في الأسعار بنسبة 5% على الأقل عن الأسعار الحالية، والتي هي أقل من المحال بنسبة 25%، وذلك بحسب الاتفاق مع تجار المعرض، والذين يبيعون بسعر المصنع المخفض.

مراقبة حركة البيع والشراء بمعرض أهلا رمضان بالعريش

بدورها، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنه تتم مراقبة الأسعار وحركة البيع في المعرض بشكل يومي.

وأضافت المديرية، أن الأسعار تشهد تخفيضا من المصدر الرئيسي، ولذا فأنه بشكل طبيعي تتراجع الأسعار في المعرض.

وأشارت إلى أن المديرية تتابع حركة البيع وتحديث الأسعار بشكل يومي، والمتابعة مع كبار التجار، وتعميم التسعيرة الجديدة المخفضة.