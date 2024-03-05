تعليق ساخر من أيلون ماسك بعد تعطل «فيسبوك» عالميا

علق أيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس»، عبر حسابه الرسمي على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي، ساخرا من أزمة تعطل تطبيقات «ميتا» عالميا، وعلى رأسها «فيسبوك».

وكتب أيلون ماسك عبر حسابه على «إكس»: «إذا كنت ترى هذا المنشور، فهذا يعني أن خوادمنا تعمل».

عطل «فيسبوك»

وتعرضت تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا وهي فيسبوك وماسنجر وإنستجرام لعطل فني نتج عنه خروج ملايين الحسابات دون أي سبب واضح.

وفوجئ الملايين من مستخدمي مواقع وتطبيقات «ميتا» بالخروج المفاجئ من حساباتهم، وحين كتابة الرقم السري مرة أخرى تظهر رسالة أن الرقم السري خطأ وظنوا أنها عملية اختراق.

كما شارك أيلون ماسك صورة ساخرة من منشور أندي ستون، المتحدث الرسمي لشركة «ميتا»، وكان أندي أوضح فيه أن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت مما أدى إلى انقطاع الخدمة ويعملون على حل المشكلة في أقرب وقت.

واستخدم «ماسك» صورة بطريق على هيئة شرطي وعليه علامة موقعه «إكس»، وأمامه مجموعة بطاريق أخرى تمثل مواقع وتطبيقات ميتا ويلقون التحية لـ«إكس».

موعد عودة الخدمة

جدير بالذكر أن الخدمة بدأت في العودة تدريجيا للعديد من الحسابات، وأعلنت الشركة أن الأنظمة الداخلية للشركة تعطلت ما أدى إلى انقطاع الخدمة، ولم يحدد موعد العودة بشكل كلي.