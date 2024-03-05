مصدر بـ«المالية» يكشف حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل رمضان

مع الإعلان عن أن غرة شهر رمضان ستوافق 11 مارس الجاري، فلكيا، يترقب بعض الموظفين تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، قبل حلول الشهر المبارك.

صرف الزيادات الجديدة

ومن المنتظر صرف الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مرتبات شهر مارس 2024، وتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس

وقال مصدر بوزارة المالية، لـ«الوطن»، إنه حتى الآن، لم يصدر تم صدور أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وصرفها قبل شهر رمضان.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ومن المقرر صرف مرتبات شهر مارس 2024، يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء 27 مارس، وفق ما أعلنت وزارة المالية، في بيان سابق.

زيادة الحد الأدنى للأجور

كان الرئيس السيسي، قد وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول مارس الجاري، بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والتوجيه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.