وزيرة التضامن: ننفذ مشروعات تمكين اقتصادي بقيمة 4.4 مليار جنيه

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 1.2 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بقيمة 9 مليارات جنيه سنوياً، وبنسبة 28% من الموازنة المخصصة لذوي الإعاقة من تكافل وكرامة.

سداد المصروفات المدرسية

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنفذ مشروعات تمكين اقتصادي بقيمة 4.4 مليار جنيه، موضحة أن الوزارة تفتح المجال لجميع ذوي الإعاقة لسداد مصروفاتهم المدرسية تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص والوفاء بالتعليم والأطراف الصناعية والتي وصل سعرها لـ150 ألف جنيه.

وأضافت نيفين القباج، أن الوزارة لديها 805 مؤسسات تأهيلية «حركية - سمعية - ذهنية - وطيف التوحد»، فضلا عن حملة «هنوصلك» التي تشترك فيها الوزارة مع الهلال الأحمر المصري من خلال 15 ألف متطوع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة: «وضمنها مكاتب التأهيل جزء منها متحرك».