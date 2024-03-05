أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز عدم المساواة بين الأبناء في بعض الحالات

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم التفضيل بين الأبناء في العطية؟

المساواة بين الأبناء في العطية

وأضاف «عبدالسميع»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «لازم نفهم شوية مفاهيم علشان الناس تعرف الفرق بين الوصية وتصرف حال الحياة، فأنا لو عندي فلوس وشايف ابني محتاج وظروفه صعبة، هل ممكن أساعده، نعم ممكن أساعده، هل يجب على أساعد الكل، لا يجب بس يستحب».

لا إلزام في حالة الحياة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لا يجب المساواة في تصرف حال الحياة، ويجوز للإنسان ما دام في كامل قواه العقلية، أن يتصرف في ماله كيفما يشاء، ولا يوجب الشرع عليه أن يسوى بين أبنائه، لو هو ساوى يبقى يستحب، لم يستطع يبقى لا يوجد ما يلزمه بذلك».