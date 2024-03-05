ماذا يحدث في سعر الدولار بالسوق الموازية؟.. تفاصيل مهمة

لا تزال حالة الارتباك تسيطر على السوق الموازية، منذ أن كشفت الحكومة عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة التي أسهمت في تدفق العملة الصعبة على البنك المركزي، ومن هذا اليوم وسعر الدولار في السوق الموازية في عدم استقرار واتجه المؤشر إلى الهبوط الكبير.

صفقات الحكومة الاستثمارية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن سعر الدولار في السوق الموازية في حالة عدم استقرار، وأن هذا سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري لذلك فإن الحكومة تسابق الزمن في فتح استثمارات كبيرة خلال الفترة الحالية، وكانت صفقة رأس الحكمة أولى الخطوات الكبيرة والناجحة بالنسبة للاقتصاد المصري.

التوسع في الاستثمارات هو الحل الوحيد

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن»، أن التوسع في الاستثمارات هو الحل الوحيد ويساهم مباشرة تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، بل القضاء عليها عند توفير العملة الصعبة في البنوك للمستثمرين والأفراد أيضًا، وأن الحكومة قادرة على تفعيل تلك الخاصية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

سعر الدولار في السوق الموازية

وتابع البنا أن سعر الدولار، اليوم، بحسب المعلن من السوق الموازية هو أقل من 45 جنيهًا وسجل نحو 44 جنيهًا، وهذا مؤشر جيد إلى أن الاقتصاد المصري في حالة تعافي، وأن الاستثمارات سوف تتوالى خلال الأيام المقبلة، حسبما أعلنت عنه الحكومة عن التواجه إلى الاستثمار مع الكيانات الاقتصادية الكبرى.