عن طريق الدخان.. «جيجي» تفاجئ الأهل بنوع المولود الجديد

أجواء مبهجة وجميلة، ديكورات مختلفة تميل ألوانها إلى اللونين «البمبي واللبني»، عرائس الأطفال تزين المكان، جميعها وسيلة «جيجي» لتنظيم حفلات الكشف عن نوع الجنين، رغبة منها في إسعاد الأهل والأحباب بمعرفة نوع الطفل برفقة بعضهم البعض في أجواء حماسية وفرحة كبيرة.

فكرة الدخان الملون

الأفكار المختلفة «فكرة خارج الصندوق» اعتادت عليها جيجي بطرس، منظمة حفلات بمختلف أنواعها، وكان من بينها حفلات الكشف عن نوع الجنين الجديد بطريقتها الجديدة، وهي استخدام الدخان الملون لمفاجئة الأهل: «محدش بيكون عارف نوع الجنين في الحفلة غير واحد بس، الأب أو أي حد من العيلة بيعرف من الدكتور ويبلغني وأنا اجهز الحفلة» وفق تعبيرها.

ديكورات الحفل تجمع بين اللونين البمبي الذي يشير إلى أن المولود القادم فتاة، واللبني يشير إلى قدوم صبي: «الديكور كله بين اللونين دول عشان محدش يشك أن المولود الجاي ولد ولا بنت بسبب الديكور، ونبدأ فقرة معرفة نوع الجنين زي لعبة كدا» على حد تعبير «جيجي» خلال حديثها لـالوطن، موضحة أنها تقدم إلى ضيوف الحفل «كرافتة.. للولد، وفستنان.. للفتاة».

رد فعل الأهل عند الكشف عن نوع الجنين

«فيه ناس عايزة ولد وناس عايزه بنت، ووقت ما خلاص هنعلن عن نوع الجنين نبدأ بالعد من 10 لـ0 والأهل يدوسوا على زرار في الصندوق اللي قدامهم وبيكون عليه علامة استفهام» على حد تعبير منظمة الحفلات، مشيرة إلى أنه عند الضغط على زر الصندوق يظهر الدخان باللون الذي يشير إلى نوع الجنين، وسط حالة من الفرحة والبهجة من الأهل والحضور.

الذكريات الجميلة عند الكشف عن نوع الجنين الجديد، توثق حتى يكون ذكرى للطفل عندما يكبر، «كلها ذكريات جميلة للطفل لما يكبر وخاصة رد فعل الأهل لما يعرفوا نوع الجنين لأنهم ميعرفوش من الأول هما هيجيلهم إيه» على حد تعبير «جيجي».