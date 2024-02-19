شاب يُفكر خارج الصندوق ويُحوّل برميلا إلى مشروع ناجح

لم ينتظر يوسف محمد، فرصة عمل لدى الآخرين، ولم يركب قطار البطالة الذي يفضله بعض الشباب، بل قرر أن يكون له مشروعه الخاص؛ ليبدأ رحلة نجاح يتوقعها في مستقبله.

قرر أن يفكر خارج الصندوق؛ ليكون صاحب مشروع حتى لو بسيط، وهدته فكرته لأن يشتري برميلًا جديدًا ويقوم بتصنيعه وتحويله إلى شواية متحركة، يقدم من خلالها ألذ السندوتشات الساخنة، وأصبح لديه زبائن يعرفون مكانه وجودة منتجاته.

خارج الصندوق:

يروي «يوسف» لـ«الوطن» أنه بعد الانتهاء من دراسته وحصوله على مؤهل متوسط «دبلوم صنايع» فكر هو وشقيقه في مشروع يكتسبان منه رزقهما ويكون لهما مشروعهما الخاص حتى لو كان مشروعًا صغيرًا، اشتريا برميلًا جديدًا وقاما برسم الشواية، وتم تركيب أسياخ وأجناب وعجل، وأصبحت شواية متحركة ينقلونها في أي مكان ويقدمان من خلالها ساندوتشات متنوع إلى جانب الشواء على الفحم، والذي له زبائنه لأنه بطعم مميز.

نصنع منتجاتنا

ويضيف «يوسف»: «نقدم من خلال هذه الشواية الصغيرة ساندوتشات الهامبرجر والكفتة والسدق والكبدة البلدي والإستيك، ومعظم منتجاتنا نقوم بتصنيعها مثل الهامبرجر والسدق ونستخدم أجود أنواع اللحوم حتى يكون لنا زبون مستمر.

وأردف: «وأهم ما نقوم به نظافة الشواية وما حولها وكذلك استخدام الخضروات الطازجة والجيدة حتى نجذب الناس لمنتج، أحلم بأن يكبر مشروعي الصغير ويصبح محلًا كبيرًا، وأنا أسعى كما أمرني الله وأدعو الشباب للسعي لاختلاق فرص عمل لأنفسهم».