«الأرصاد» تحذّر من رياح نشطة على 16 محافظة اليوم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح اليوم على أكثر من 16 محافظة على مستوى الجمهورية، بسرعات تصل أحيانا إلى 38 كيلومترا في الساعة.

رياح نشاط على 16 محافظة

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها، أنّ الرياح الشمالية الغربية تنشط اليوم على 16 محافظة، وتتفاوت سرعات الرياح من مكان لآخر، وتثير الرمال والأتربة أحيانا على الطرق المفتوحة والزراعية والسريعة والصحراوية والساحلية والمدن الجديدة، لذا يجب توخي الحذر خلال القيادة على تلك الطرق.

وتابعت الأرصاد أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 33 لـ38 كيلومترا في الساعة، على محافظات «مدن وسط سيناء - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - كفر الشيخ - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - مطروح - السلوم - المنوفية - الشرقية - الغربية - مدن جنوب سيناء - جبال البحر الأحمر - الصحراء الغربية».

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ نشاط الرياح سيظل مستمر في حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تتفاوت سرعاته من محافظة لأخرى وفق الموقع الجغرافي لكل محافظة.

طقس غائم على القاهرة

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم سيكون غائم جزئيا على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، في يظل مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.