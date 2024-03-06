تحذير رسمي من تناول كشري الحلويات.. و«الصحة»: ابتعدوا فورا عنه

كشف المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان عن مخاطر صحية خطيرة يهدد بها طبق كشري الحلويات، الذي انتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً فيسبوك وانستجرام، من خلال حملات ترويجية قوية من قبل بعض البلوجرز.

ما هو كشري الحلويات؟

كشري الحلويات عبارة عن مزيج من الأرز باللبن، السمن، السكر، كريم شانتيه، الفانيليا، الكنافة، رقائق الجلاش، بالإضافة إلى قطع من الفواكه وصوصات مثل الشيكولاتة والكراميل.

وأوضحت المصادر أن هذه المكونات خطيرة جدا على القلب، خاصة وأنها تحمل مواد مشبعة وكثير من السمنة والسكر وتعمل على رفع نسب السكر في الدم.

الطبق الواحد منه يحتوى على 2500 سعر حراري

كشري الحلويات الطبق الواحد منه يحتوي على 2500 سعر حراري، بحسب تصريحات المصادر، قائلة: «كارثة كبيرة أننا ناخد في طبق واحد أكثر من 2000 سعر حراري بين السمنة والسكر، إحنا مفروض السعر الحرار يلينا في اليوم 1200 سعر حراري فقط»، مشيرا إلى أن تناول كشرى الحلويات يصيب الأشخاص بأمراض السمنة والسكتة الدماغية والسكري، موضحة أن هناك فئات ممنوعة من تناول هذا النوع بشكل نهائي أو حتى على سبيل التجربة مثل مرضى القلب والكوليسترول.

نصائح مهمة للمواطنين

ونصحت المصادر المواطنين بضرورة البعد عن تناول كشري الحلويات، وعدم التطرق الى دعاية البلوجرز، قائلة: «في النهاية هما ميعرفوش الخطورة على الجسم، ودا مجرد إعلان لهم فقط».