شيماء سيف شخصية كرتونية شريرة بمسلسل الكبير أوي و«سامية سوشيال» في فراولة

يشارك العديد من الفنانين في رمضان 2024 بأكثر من عمل درامي متنوع بين الشعبي والكوميدي والعائلي، ومن أبرز الفنانين الذين يقدمون شخصيتين مختلفتين في شهر رمضان هذا العام الفنانة شيماء سيف ولكن بشكل كوميدي «لايت».

شيماء سيف في الكبير أوي 8

تشارك الفنانة شيماء سيف في مسلسل الكبير أوي 8 الذي يتمّ انطلاقه في شهر رمضان 2024 كضيفة شرف، إذ تقدم خلال الأحداث شخصية كرتونية شريرة حسبما ظهر في البرومو الذي جرى طرحه منذ فترة، ومن أبطال مسلسل الكبير أوي 8 الفنان أحمد مكي ورحمة فرج ومحمد سلام وحاتم صلاح وتأليف وإخراج أحمد الجندي.

سامية سوشيال في مسلسل فراولة

ولم يكن هذا العمل الوحيد الذي تقدمه شيماء سيف خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وفقاً لما ذكرته خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC المذاع على شاشة قنوات DMC، بل هناك عملاً آخرا كوميدياً يُدعى فراولة تشارك فيه إلى جانب الفنانة نيللي كريم، إذ تجسد شخصية «سامية سوشيال» وهي شخصية بسيطة ومتواضعة لكنها تمتلك قدر كبير من الذكاء وتهتم بكل ترند.