الاستعلام عن فاتورة كهرباء مارس في شركة توزيع شمال الدلتا

يسعي مشتركو شركات الكهرباء الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظات «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط»، إلى معرفة كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024، بالنسبة لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مارس 2024

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون الواقعون في نطاق عملها، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024، كالتالي:

- الدخول على هذا الرابط http://www.ndedco.gov.eg/billQuery.aspx.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.

- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

- اختيار المنطقة التابع لها.

- إدخال رقم الحساب الخاص به.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

- استكمال إجراءات الدفع.

قطاعات وهندسات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وجاءت الأماكن الواقعة بنطاق قطاع الدقهلية، كالتالي «قرى السنبلاوين 2 – طناح – قرى ميت غمر 2- أجا غرب- غرب المنصورة 2- قرى المنصورة- 2 شرق المنصورة- مدينة ميت غمر- قرى السنبلاوين1 – دكرنس- طلخا- المطرية- مدينة بلقاس- أجا شرق- مدينة شربين- مدينة المنزلة- منية النصر- منية سندوب- الجمالية- غرب المنصورة 1- قرى ميت غمر- نبروه- ميت سلسيل- تمي الأمديد- بني عبيد- قرى شربين- قرى بلقاس- كوم النور- الستاموني- جمصة- قرى المنزلة».

وكشفت «كهرباء الدقهلية» أنه بعد إدخال المشترك «المنطقة – اليومية- الحساب – الفرعي»، تظهر له فاتورة الكهرباء بها عدد الكيلو وات المستهلكة خلال الشهر، ويمكنه سداد الفاتورة من خلال طرق السداد المتوفرة.