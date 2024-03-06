يوم طبي للعاملين لـ«الكهرباء» وأسرهم للتوعية بمرض السكر السبت المقبل

أعلنت العيادات التخصصية بالمنيا التابعة لشركة الخدمات الطبية للكهرباء للعاملين والمعاشات وأسرهم بشركات الكهرباء عن إقامة «يوم طبي» تحت اسم «رمضان ومرضى السكر» والتي يحاضر فيها الدكتور طارق العريني استشاري أمراض السكر لشرح كيفية تعامل مرضى السكر خلال الشهر الكريم يوم السبت المقبل الموافق 9 من شهر مارس الجاري 2024.

ندوة علمية

وكشفت العيادات التخصصية بالمنيا في بيان أنَّ الندوة العلمية ستقام بالنادي الموجود بمبني شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهرا برعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء والدكتور ايمن الوزاني رئيس قطاع أسيوط الطبي، والدكتور مصطفى حزين إبراهيم مشرف الخدمات الطبية وجه قبلي، قطاع أسيوط الطبي، والدكتور مصطفى عصمت مدير عام العيادات التخصصية بالمنيا

أهمية الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية

ونظم فريق مكافحة العدوى بمستشفى الكهرباء دورات تدريبية وتوعوية عن أهمية الوقاية من الأمراض والاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية حرصا على تقليل التكاليف الصحية وزيادة الإنتاج والكفاءة في العمل في قطاع الجيزة بالسبتية، وفي مركز تدريب شمال القاهرة وبمحطة شبرا الخيمة شمال القاهرة، ووصل عدد الحاضرين في الدورات 164 من العاملين بالقطاع الإداري بهذه الشركات.