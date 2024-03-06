30 ثانية قد تغير حياتك.. حيلة غير متوقعة لخسارة الوزن بسهولة

رحلة قصيرة مدتها نصف ساعة، لكنها قد تكون مفتاحًا لحياة صحية وجسد رشيق، فوفقًا للعديد من الدراسات التي لا تتوقف عن محاولة معرفة الطريقة الأمثل لتحسين جودة الحياة، توصلت آخرها إلى حيلة بسيطة، يمكنها أن تغير حياتك دون جهد كبير أو إضاعة للوقت.. فما هي وكيف يمكن تنفيذها؟

حيلة جديدة لخسارة الوزن بسهولة

لا شك أن إنقاص الوزن هدفًا يسعى إليه الكثيرون، في رحلة تحسين جودة الحياة من أجل التنعم بحياة صحية، وفي بحر الطرق اللا نهائية لخسارة الوزن، يبحث الأغلبية عن حلول سهلة وبسيطة تتناسب مع نمط حياتهم السريع والمزدحم، وهو ما توصلت له آخر الدراسات عن أهمية ممارسة رياضة المشي لفترة قصيرة، ورغم كونها قصيرة لكنها تعد فعالة بشكل كبير، مع ضرورة استغلال حيلة جديدة، ستسهل من عملية خسارة الدهون والوزن، بحسب موقع «هارفارد هيلث».

30 دقيقة مشي قد تغير حياتك

حيلة بسيطة يمكن اعتمادها خلال ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، وذلك من خلال دمج المشي مع الهرولة، بمعني اعتماد الهرولة لمدة 30 ثانية كل 5 دقائق مشي، الأمر الذي سيكون فعالًا لخسارة الدهون بشكل سريع وبسيط، إضافة إلى ذلك تحسن تلك العملية من صحة القلب والأوعية الدموية.

لا تتوقف فوائدها على خسارة الوزن فقط، بل تعمل على تقوية العضلات، وخاصة عضلات الساقين، ولأنها بسيطة لا تحتاج إلى معدات رياضية، فيمكن ممارستها أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه، لكن أثناء القيام بذلك، يجب الحرص على تناول كمية وفيرة من الماء، وارتداء ملابس رياضية مناسبة أو ملابس تسهل الحركة، وقبل كل ذلك يفضل إجراء تمارين الإطالة قبل الانطلاق، وفي حال مزجها مع نظام غذائي صحي، ستكون نتائجها سريعة وواضحة في وقت قليل.