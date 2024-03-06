ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام في معارض أهلا رمضان بالمنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، اصطفاف سيارات مشروعات جهاز الخدمة الوطنية لضخ 30 طنًا من السكر المدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام، بالإضافة إلى سيارات الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية لضخ 3 طن من السمك والجمبري بمختلف معارض أهلا رمضان في نطاق مدن شبين الكوم وبركة السبع وقويسنا، وأحياء شرق وغرب شبين الكوم.

توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة

وثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

استمرار الرقابة على الأسواق

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.