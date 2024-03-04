بتخفيضات 35%.. افتتاح 4 معارض أهلا رمضان في القليوبية (صور)

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، 4 معارض أهلاً رمضان، لبيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق شبرا الخيمة ومدن الخصوص والقناطر الخيرية وقها، لتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية.

التعاون مع الغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية

وتفقد محافظ القليوبية منتجات المعارض والتي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ويضم أرز ومكرونة وزيت وعدس وفول وسمن، وفراخ مجمدة ولحوم ودقيق وألبان، وخضروات ومنظفات ومعلبات وغيرها من المنتجات الضرورية والمهمة.

جودة السلع المعروضة

وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلباً السكر والأرز لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ، أن معارض وشوادر أهلا رمضان ستكون متواجدة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل التجاريه تخصص مكاناً محدداً لإقامة معارض وشوادر أهلا رمضان، وذلك تخفيفا على المواطن وتوفير سلع ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار وتخفيضات تنافسية تسهيلا على المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار، مؤكدا أن معارض وشوادر أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 35%.

إقبال كبير على معارض أهلا رمضان

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة مشيرا أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن أسعار السلع في معرض اهلا رمضان القليوبية 2024 الأرز يبدأ من 27 جنيها، بدلا من 31 جنيها، والمكرونة بسعر 28 جنيها، بدلا من 35 جنيها، والسكر بسعر 27 جنيها، والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيها، والفول البلدى بسعر 50 جنيها، والبلح الجاف بسعر 42 جنيها.