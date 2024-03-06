السفيرة الأمريكية تزور الدير الأبيض في سوهاج (صور)

استقبل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج المعروف بـ«الدير الأبيض»، جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومديرة مكتب التقييم الخارجي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لورا جونزاليس، وإيرين تاريوت من قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية.

زيارة السفيرة الأمريكية إلى الدير الأبيض

وزارت السفيرة والوفد المرافق لها، الكنيسة الأثرية في الدير، واستمعوا لشرح عن معالم الدير الأثري وعن تاريخ القديس الأنبا شنودة والرهبنة الشنودية في منطقة أدريبة، كما تابعوا أعمال ترميم الجدار الشمالي للصحن الأثري، ومن جانبهم أبدى الضيوف إعجابهم بالدير ومدى عراقته.