كهنة حلوان يفوضون البابا تواضروس في اختيار أسقف الإيبارشية

اجتمع نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمفوض من قِبل قداسة البابا تواضروس الثاني بتدبير الإيبارشية لحين اختيار أسقفا لها، وذلك عقب صلاة الثالث للأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة الراحل.

وألقى نيافته كلمة مناسبة ثم استمع لآراء الآباء الكهنة، واستقر رأي مجمع الكهنة على ضرورة الإسراع باختيار أب أسقف لرعاية الإيبارشية لتستقر أحوالها الرعوية واستكمال مسيرة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي.

كما فوض ⁠مجمع كهنة الإيبارشية قداسة البابا تواضروس الثاني في عملية اختيار الأب الأسقف الجديد للإيبارشية سواء من الآباء الرهبان أو الآباء الأساقفة العموم.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت وفاة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.