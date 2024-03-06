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حزب الحرية المصري: قرارات «المركزي» تهدف إلى زيادة الاحتياطي النقدي

كتب:

مريم شريف
01:07 م | الأربعاء 06 مارس 2024
حزب الحرية المصري

حزب الحرية المصري

قال أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إنّ قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات.

وأوضح مهني، أنّ القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة بعد مشروع تطوير رأس الحكمة سيكون لها أثر إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتوفير نقص الموارد من العملات الأجنبية، مشيدا بقرارات البنك المركزي ومنها تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

مهنى: القضاء على السوق الموازية يقلل حجم التضخم 

وأضاف مهني، أنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى تقليل حجم التضخم وإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء القرارات، إضافة إلى المساهمة في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

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