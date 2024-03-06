شركة المياه: تقسيط الفواتير المتراكمة على المواطنين في أسيوط والوادي الجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنها بصدد رصد كميات الاستهلاك المتراكمة بعدادات المياه، وحسابها على السعر التراكمي خلال شهري أبريل ومايو 2024، مطالبة المواطنين بضرورة اتباع إجراءات محددة لتسهيل طرق دفع المبالغ الكبيرة في فاتورة المياه نتيجة تراكم الكميات المستهلكة.

تقسيط المبالغ المتراكمة

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان اليوم، أنه يجري تصفية عداد المياه من التراكمات الخاصة بالاستهلاك غير المحاسب عليه، ومن ثم تقسيط المبالغ المتراكمة على حسب طلب العميل تيسيرا على العملاء.

خطوات دفع فواتير المياه للكميات المتراكمة

ويناشد القطاع التجاري بالشركة المواطنين باتباع تلك الإجراءات للتعامل الأمثل مع هذا القرار، وذلك عبر للخطوات التالية:

- مراجعة القراءة الموجودة في آخر فاتورة مياه ومطابقتها بالقراءة الموجودة في عداد المياه.

- في حالة وجود كمية من المياه غير محاسب عليها يرجى التوجه إلى الشئون التجارية بالمنطقة التابع لها العداد حتى يمكن تقسيط قيمة التراكمات وإضافة قيمة القسط مع قيمة الاستهلاك الشهري.