الغرفة التجارية بمطروح: زيادة خصومات أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان إلى 30%

أعلن مختار جبريل الصنقري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، عن فرصة مميزة للمواطنين من أهالي محافظة مطروح بتخفيضات تصل إلى 30% على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية في معرض «أهلاً رمضان» بمدينة مرسى مطروح.

توافر السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان

وأوضح رئيس مجلس الغرفة التجارية في تصريح خاص لـ«الوطن» أن معرض «أهلاً رمضان» يضم جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، بما في ذلك الأرز والسكر والزيت والمكرونة والدقيق، بالإضافة إلى البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا والخضروات والفاكهة واللحوم البلدية الطازجة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه.

متابعة معرض أهلا رمضان

وأشار إلى أنه تم تشغيل معرض «أهلاً رمضان» بشكل تجريبي استعدادًا لافتتاحه رسميًا من قبل محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة داخل المعرض، مع متابعة مستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال مفتشيها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن هدف معرض «أهلاً رمضان» هو تقديم تخفيضات على أسعار السلع الغذائية بهدف تسهيل الوصول إليها للمواطنين، ومواجهة جشع التجار من خلال توفير سلع متميزة بأسعار مناسبة.