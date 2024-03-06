موسيماني يقترب من العودة إلى إفريقيا.. هل تنجح مهمة الإنقاذ الجديدة؟

رغم ابتعاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن القارة السمراء لفترة ليست بالقصيرة، إلا أن الأندية لا تزال تسعى لإعادته إلى إفريقيا مجددًا، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققها سواء مع الأهلي أو صن داونز، لكن تلك المرة ستكون مهمته مختلفة للغاية.. فماذا ينتظر بيتسو موسيماني في الفترة المقبلة؟

بيتسو موسيماني يقترب من أفريقيا مجددًا

لا شك أن بيتسو موسيماني ضمن الأسماء الأبرز في قائمة مدربي إفريقيا على مدار الفترة المنقضية، لذلك يتصدر اهتمامات العديد من الأندية، نظرا لقدرته الهائلة على النجاح في مهمات الإنقاذ كافة التي خاضها، وأخرها مع الأهلي السعودي، بعدما نجح في إعادته إلى مكانه الطبيعي مجددًا، ويصعد به إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط، قبل إقالته بنهاية هذا الموسم.

منتخب نيجيريا وصيف كأس أمم إفريقيا 2023، ينتظر بيتسو موسيماني، من أجل إنقاذه وقيادته إلى طريق البطولات، وعدم العودة إلى الخلف مجددًا، باعتباره كان يقف على بعد خطوة من تحقيق اللقب، قبل الخسارة على يد كوت ديفوار، في نهائي أمم إفريقيا الأخيرة، بحسب صحيفة «sportsbrief».

فرصة استثنائية أمام موسيماني لإضافة إنجازات جديدة لسجله الإفريقي

الأداء المُبهر للمنتخب النيجيري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 «AFCON»، التي أقيمت في كوت ديفوار، فتح نقاشًا مُحتدمًا حول مستقبل المدرب خوسيه بيسيرو، رغم الإشادة والدعم الذي تلقاه بعد الوصول إلى المباراة النهائية، إلا أن الاتحاد النيجيري يشعر بالقلق حيال الطريقة الدفاعية التي يعتمدها في مبارياته، وقد تصعب من مهمة المنافسة على الألقاب.

مع تصاعد الجدل حول مستقبله، أعلن بيسيرو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيتنحى عن منصبه بعد انتهاء عقده الحالي، ما فتح الباب للبحث عن البديل الأنسب لقيادة «النسور الخضراء»، ومع بداية رحلة البحث، كان اسم موسيماني الأبرز، باعتباره أعرب في وقت سابق عن رغبته في قيادة منتخب نيجيريا وإعجابه الشديد بهذا المشروع الواعد.