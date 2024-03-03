تركيب محول كهربائي جديد في حي الزهور وسط الشيخ زويد

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بتركيب محول كهرباء جديد في حي الزهور وسط الشيخ زويد، بناء على طلب الأهالي بتزويد المنطقة بمحول كهرباء جديد لضعف القديم.

محولات جديدة في قرى الشيخ زويد

وكانت شركة الكهرباء قد انتهت من تركيب عدة محولات جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، قبل عدة أيام، حيث تم تركيب محول القشاري والشلاق وقبر عمير ومنطقة أبو عاصي، فيما تم تركيب محولات جديدة بمنطقة أبو عيطة والظهير والوحشي وأبو العراج جنوب الشيخ زويد.

تجديد خطوط الكهرباء

بدوره أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان، أن مدينة الشيخ زويد تشهد عملية إحلال وتجديد لجميع المحولات وخطوط الكهرباء الموجودة، موضحا تغيير اللوحة الأصلية للشركة وتركيب لوحة حديثة، مشيرا إلى أن نسبة انقطاع التيار الكهربائي انخفضت بنسبة وصلت 90%.

وأشار رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، إلى أنه تم تركيب خطوط أرضية لشوارع المدينة الرئيسية، وشوارع وسط المدينة، وجار استكمال تغير الخطوط الكهربائية في القرى والتجمعات الأخرى.