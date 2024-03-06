وكيل صحة الشيوخ: قرار «المركزي» جاء في توقيت مهم وسيجذب الاستثمارات

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قرار البنك المركزي اليوم، برفع سعر الفائد 6% وجعل سعر العملة الأجنبية يرتبط بالسوق وآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه جاء في توقيت مهم جدًا عقب تدفق أموال الدفعة الأولى لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بما يحقق توازنًا، لافتا إلى تعدد الفوائد التي ينطوي عليها القرار.

القرار الجديد يعيد الانضباط للسوق المالية

ولفت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنّ الفترة الراهنة شهدت تراجعًا في الدولار بالسوق الموازية لعدة أسباب أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي، وكذلك للحملات الموسعة التي نفذتها بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يعيد الانضباط للسوق المالية والمصرفية، وسيجذب الاستثمارت عبر سعر عادل وليس هناك أي ازدواجية.

حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنّ قرار المركزي جاء في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وتوقع حدوث انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أنّ السعر العادل للجنيه سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر، وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين، فالدولار لنّ يصبح له سعرًا رسميا وآخر بالسوق الموازية، بل سعر واحد تستقر عليه آليات العرض والطلب، والقرار مهم للغاية ويوفر استقرارًا ماليًا ونقديًا حقيقيًا.