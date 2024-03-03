تفاصيل تنفيذ 7 حواجز أمواج في ميناء الإسكندرية الكبير.. وصلت لـ17%

كشفت وزارة النقل عن مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، موضحة أن عددها خمس حواجز، ويتم التنفيذ في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه يأتي تنفيذ المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الانتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22 % من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي، إذ يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.

وأشارت إلى تقدم معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

خلق ممرات لوجستية

ونوهت بأن ذلك يأتي في إطار أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول، منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي» بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.