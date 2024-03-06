توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن وصول القافلة الرمضانية من البنك الزراعي المصري، والتي تتضمن 1000 كرتونة من كراتين رمضان، تحتوي على المواد الغذائية، وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي محافظة مطروح في القرى والنجوع بالمراكز المختلفة.

أكد محافظ مطروح، اليوم، على جهود البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، والتعاون المستمر والمثمر مع محافظة مطروح، في ظل جهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

1000 كرتونة مواد غذائية

وقال محافظ مطروح إنه تم استقبال اليوم بالمحافظة القافلة الرمضانية لكراتين رمضان المحتوية على المواد الغذائية، والتي تمت المناقشة حولها من قبل البنك الزراعي المصري، بحضور كلاً من المحاسب أسامة المصري، رئيس قطاع الإسكندرية ومطروح بالبنك الزراعي، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والنائبة فتحية السنوسي، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد الرحيم، رئيس المنطقة، والمهندس جمال خليل، مدير البنك الزراعي بمطروح، بالإضافة إلى لفيف من مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

وجرى توزيع هذه الكراتين على الأسر المستحقة للرعاية ضمن مبادرة «قافلة الخير» التي أطلقها البنك الزراعي المصري، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم. تضمنت كل كرتونة السلع الرئيسية مثل السكر والأرز والمكرونة والسمن والشاي والتمر والبقوليات مثل العدس والفول وغيرها.

ووجه محافظ مطروح بتوزيع الكراتين الغذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والدعم بالمحافظة.