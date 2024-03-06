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دراما المتحدة

«تضامن النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي».. وتعديل مسماه

كتب:

ولاء نعمه الله
04:10 م | الأربعاء 06 مارس 2024
عبد الهادي القصبي

عبد الهادي القصبي

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعي»، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، في اجتماع اليوم.

تغيير مسمى قانون «الضمان الاجتماعي»

أصبح مسمى مشروع القانون الجديد «الضمان الاجتماعي»، بعد إلغاء كلمة الموحد.

وكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون «الضمان الاجتماعي الموحد»، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه «الضمان الاجتماعي».

إصـدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر

يتضمن مشروع القانون 4 مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، و6 أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.