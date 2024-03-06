الحزن يخيم على أسرة جميل برسوم أثناء عزائه بكنيسة العذراء (فيديو)

بدأت منذ قليل، أسرة الفنان الراحل جميل برسوم، تلقي عزائه في كنيسة العذراء بالمرعشلي في الزمالك، بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان منير مكرم، وذلك بعد أن أقيم أمس أول، عزاء له في دمنهور بحضور نجوم آخرين من بينهم عبدالعزيز مخيون، وعدد كبير من محبيه وأصدقائه وعائلته.

وفاة الفنان جميل برسوم

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، أعلن عن وفاة الفنان جميل برسوم أول أمس من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أقل من أسبوع من تكريمه بجائزة الأب مظلوم بحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72.

آخر أمنية للراحل جميل برسوم قبل وفاته

وكان الفنان الراحل جميل برسوم كشف عن آخر أمنية له في تصريحات سابقة مع «الوطن» قبل وفاته بأيام قائلاً: «بقى لي 10 مهرجانات فنية بستنى حد يفتكرني أو يكرمني ومش بلاقي وكنت بغير من زملائي اللي بيتكرموا وقولت يا رب تكريم ليا قبل ما أودع وأموت».

ويظهر الفنان جميل برسوم في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم والذي يعد آخر عمل له قبل وفاته، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.