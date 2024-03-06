محافظ قنا يشهد حفل ختام المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته الثامنة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل ختام الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذي نظمته مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، على مدار 6 أيام وسط إقبال جماهيري لمشاهدة العروض المسرحية المُقدمة بقصر الثقافة ومركز الأورام بقنا، وعدد من قرى ونجوع المحافظة، تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة.

الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الدولي

من جانبه أعرب محافظ قنا، عن سعادته بتنظيم الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، للمرة الثانية على أرض المحافظة، تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومي، كما وجه الشكر للناقد المسرحي هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وجميع أعضاء الفرق الفنية المشاركة من الدول المختلفة على جهودهم في نشر الثقافة والفنون، ورسم البسمة والفرحة على وجوه أبناء قنا من خلال العروض المسرحية التي تم عرضها داخل نجوع وقري المحافظة.

تحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب

وأضاف «الداودي»، أن المهرجان يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون، من خلال تحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب، فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنساني وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التي تم تقديمها، والتي تحمل رسائل إيجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أشادت لجنة التحكيم برئاسة الفنان هاني كمال بالدعم الذى قدمة محافظ قنا لإنجاح المهرجان، وحسن استقباله وكرم ضيافة أهالي المحافظة.

يذكر أن الاحتفال بدء بعزف السلام الجمهوري ثم عرض أوبريت غنائي استعراضي خاص بحفل الختام، وقام بتقديم الحفل الكاتب بكرى عبد الحميد، ثم قام محافظ قنا، ورئيس المهرجان، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإهداء درع المهرجان وشهادات التقدير للفائزين في مسابقات المهرجان، حيث حصد على المركز الأول وافضل عرض مسرحي العرض العماني «كوتار».