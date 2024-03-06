بشرى سارة لعلاج مرض باركنسون.. اكتشاف جديد يقضي على اضطرابات الدماغ

يُعد مرض باركنسون من أشهر الأمراض العصبية، التي يفقد فيها الشخص القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وقد اكتشف الباحثون دراسة جديدة خاصة بالمرض، إذ تمكنوا في تحديد الخلل الوظيفي، المسؤول عن الاضطرابات التي تهاجم الجسم، وأشهرها مرض باركنسون، الذي يصعب علاجه، لذا يمكن اتباع بعص العادات للوقاية منه.

اكتشف علماء في أحد مراكز الأبحاث، طريقة جديدة لاستهداف المصادر الرئيسية التي تسبب بعض اضطرابات الدماغ، وأشهرها مرض باركنسون، الذي يعاني منه بعض الأشخاص، ويجعلهم غير قادرين على الحركة، بحسب مجلة Nature Neuroscience.

دراسة جديدة لعلاج مرض باركنسون

لم يتوقف الأمر على تحديد المصادر، إذ استطاع بعض العلماء بمركز Mass General Brigham، المتخصص في الأبحاث الطبية، بتحديد الخلل الوظيفي، الذي يحدث في منطقة الدماغ، ويؤدي إلى إصابة الشخص بأمراض صعب الشفاء منها، أبرزها مرض باركنسون، الوسواس القهري، متلازمة توريت، وخلل التوتر العضلي.

يساعد تحديد الخلل الوظيفي، على الوصول لعلاج، يقضي على الاضطرابات التي تحدث في الدماغ.

السبب الرئيسي في الإصابة بمرض باركنسون

أوضح الدكتور حسن الشطوري، جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن مرض باركنسون يحدث نتيجة تعرض المخ لإصابات عديدة، وعلى نحو مستمر، ما يؤدي إلى جلطة أو نزيف في منطقة المخ، ومنه الإصابة بمرض باركنسون.

صعوبة الشفاء من مرض باركنسون

وبحسب «الشطوري» فإن مرض باركنسون، من الأمراض التي يصعب علاجها، ولكن يمكن اتباع بعض العادات، التي تعمل على وقاية الجسم من باركنسون، مثل الابتعاد عن التدخين، وعدم ممارسة الرياضة العنيفة، التي تؤذي البدن، بالإضافة إلى اتباع نظام معتدل في تناول الطعام.