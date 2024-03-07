علا الشافعي: نجتمع دوريا لدراسة محتوى دراما «المتحدة»

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئول المحتوى الدارمي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه من ضمن شروط الشركة «المتحدة» لقبول أي عمل درامي هو إرسال المعالجة ومن 3 لـ 5 حلقات، ومن ثم تبدأ عجلة الإنتاج ويتم الاتفاق على الاختيار من قبل لجنة المحتوى الدرامي، ومن ثم عمل خريطة عمل.

اجتماعات ثابتة دورية لدراسة محتوى دراما رمضان

وأوضحت «الشافعي»، خلال تصريحات تلفزيونية لها ببرنامج «ItsShowtime»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك عددًا من الاجتماعات بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، وعماد ربيع مسئول الإنتاج، ودينا كريم مسئولة التسويق، لمتابعة العمل على خطة الدراما، منوهة بأن هذه الاجتماعات ثابتة دورية وأسبوعية.

اجتماعات لمناقشة العمل الدرامي

وأشارت إلى أنه هذه الاجتماعات بدأت تتسع لتشمل فريق التسويق والإعلانات وكل العاملين في الميديا من أجل التسويق لموسم الدراما، مؤكدة أن هذه الاجتماعات يتم التأكيد فيها على المحتوى وتنوعه ومناقشة العمل الدرامي.

وتابعت: «الاجتماعات دي من قبل الدخول فى تصوير المسلسلات ودراسة كل الاستعداد للموسم الدرامي».