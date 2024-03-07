حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 657 «تحيا مصر» خط «مرسى مطروح - محرم بك»، موضحة أنه ينطلق من محطة مرسى مطروح في تمام الساعة 12:50 ظهرًا، ويصل إلى محطة سملا في تمام الساعة 13:00، حيث ينطلق منها في الساعة 13:01، ثم يصل إلى محطة جراولة في تمام الساعة 13:10 وينطلق منها في الساعة 13:11. ومن المقرر أن يصل إلى محطة سيدي حنوش في تمام الساعة 13:24، حيث ينطلق منها في الساعة 13:25.

محطات وقوف القطار

ويصل القطار إلى محطة سيدي حنيش الساعة 13:34 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 13:35 دقيقة، على أن يصل إلى محطة أطنوح الساعة 13:45 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 13:46 دقيقة، ويصل إلى محطة رأس الحكمة الساعة 13:57 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 13:58 دقيقة.

ويصل القطار إلى محطة فوكة الساعة 14:13 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:15 دقيقة ثم يصل إلى محطة الفردية الساعة 14:31 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:32 دقيقة، على أن يصل إلى محطة جلال الساعة 14:42 دقيقة ثم يتحرك منها الساعة 14:43 دقيقة.

ويصل القطار إلى محطة سيدي شبيب الساعة 14:53 دقيقة ويتحرك منها الساعة 14:54 دقيقة ثم يصل إلى محطة الضبعة الساعة 15:07 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:08 دقائق.

ويصل إلى محطة غزال الساعة 15:20 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:21 دقيقة، ثم يصل إلى محطة سيدي عبدالرحمن الساعة 15:33 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:34 دقيقة ثم يصل إلى محطة العلمين الساعة 16:00 دقيقة.

ثم يتحرك القطار من محطة الحمام الساعة 16:50 دقيقة ويصل إلى محطة الغربانيات الساعة 17:00 ثم يتحرك منها الساعة 17:01 دقيقة ويصل إلى محطة برج العرب الساعة 17:06 دقائق ويتحرك منها الساعة 17:07 دقائق.

مواعيد القطار

يصل القطار إلى محطة بهيج الساعة 17:12 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:13 دقيقة، ويصل إلى محطة مطار برج العرب الساعة 17:22 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:27 دقيقة ويصل إلى محطة مريوط الساعة 17:33 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:34 دقيقة، ثم يصل القطار إلى محطة كنج مريوط الساعة 17:40 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:47 دقيقة، ويصل إلى محطة العامرية الساعة 17:52 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:53 دقيقة.

يصل القطار إلى محطة عبدالقادر الساعة 17:57 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:58 دقيقة ثم يصل إلى محطة التفرع «ن – ب» الساعة 18:03 دقائق ويتحرك منها الساعة 18:04 دقائق، ويصل إلى محطة سيدي مرغم الساعة 18:09 دقائق ويتحرك منها الساعة 18:10 دقائق ثم يصل القطار إلى محطة مواصلة المكس الساعة 18:16 دقيقة ويتحرك منها الساعة 18:17 دقيقة.

ثم يصل القطار إلى محطة المتراس في تمام الساعة 18:20 مساءً، حيث ينطلق منها في الساعة 18:21، ويصل إلى محطة جنينة القباري في تمام الساعة 18:25، وينطلق منها في الساعة 18:26. بعد ذلك، يصل القطار إلى محطة محرم بك في الساعة 18:35 مساءً.