تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1164 شاحنة و144 سيارة وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 587 شاحنة و117 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14 ألفًا و500 طن بضائع، 577 شاحنة و27 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين دليلة والحرية

وأوضحت الهيئة، أنّ ميناء سفاجا تستعد اليوم، لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما تغادر السفينتان الرياض وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين أمل وبوسيدن اكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية، أمل ودليلة.

وصول وسفر 3893 راكبا

كما جرى تداول 4600 طن بضائع و425 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، سينا وآور وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3893 راكبا.