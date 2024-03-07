هبة أمين: الشركة المتحدة أعادت التجمعات العائلية بمسلسلات رمضان

قالت الكاتبة الصحفية هبة أمين، نائب رئيس قسم الفن بجريدة الوطن، إنّ بانرات مسلسلات رمضان 2024 أحدثت حالة من البهجة والاحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهةً الشكر والتقدير إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنّها أعادت حالة الدفئ والونس للشاشة.

وأضافت «أمين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أن الشركة المتحدة وضعت نصب أعينها المشاهد وتفضيلاته، لذلك حرصت على تقديم قضايا معينة تهم المشاهدين بطرق معالجة هادفة وقوية، وتعمل على إرضاء كل الآذواق، لافتة إلى تنوع الأعمال الدرامية لرمضان 2024.

مسلسل «الحشاشين»

وتابعت بأنّ مسلسل «الحشاشين» من أضخم الإنتاجات الموجودة حاليا، وتم تأجيله موسم كامل لكي يخرج بالصورة التي هو عليها الآن، معلقة: «مسلسل واخد حقه في الكتابة والتأليف والإخراج»، مشيرة إلى أن تنوع الأعمال الكوميدية هذا العام على شاشات المتحدة، منها مسلسل الكبير أوي».

مسلسل ألف ليلة وليلة «جودر»

وواصلت: «مسلسل ألف ليلة وليلة جودر يعيد حالة الونس التي كانت تتميز بها مسلسلات رمضان على مر الزمان، المسلسل لا يقدم مجرد حكايات تاريخية، بل يتمتع بالصورة والجودة العالية والمؤثرات الصوتية، إذ يتم توظيف التكنولوجيا فيه، ويمتاز بالنص والكتابة الجيدة».

وأكملت: «مسلسل إمبراطورية ميم يتناول فكرة الاب الذي لديه مجموعة من الأبناء من مختلف الأجيال كالأطفال والمراهقين والشباب، وهل يحق للأب التحكم في أولاده؟ وهل يحق للأولاد التعبير عن آرائهم؟ وهل الأبن الصغير مثل الكبير؟».