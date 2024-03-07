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دراما المتحدة

فيلم رحلة 404 يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر بإجمالي إيرادات 25 مليون جنيه

كتب:

ضحى محمد
11:18 ص | الخميس 07 مارس 2024
بوستر فيلم رحلة 404

بوستر فيلم رحلة 404

احتل فيلم رحلة 404 للفنانة منى زكي المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة في دور العرض، محققا إقبالا جماهيريا. 

إيرادات فيلم رحلة 404

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم رحلة 404 حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 25 مليون و655، ليأتي في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية.

ولازال الفيلم ينافس بقوة خلال دور العرض، ومن المقرر أن يستمر عرضه خلال شهر رمضان، قبل استعداد دور العرض لاستقبال أفلام جديدة في عيد الفطر المبارك.

أحداث فيلم رحلة 404

تدور قصة فيلم رحلة 404 من خلال غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

فيلم رحلة 404

والفيلم من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.