استشاري تغذية تحذر من الهوس بالأكل الصحي.. قد يؤدي إلى اضطراب نفسي

خلال السنوات الأخيرة تزايد الحرص على تناول الأكل الصحي الغني بالعناصر المفيدة للجسم، واهتم صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم فيديوهات لوصفات غذائية صحية لتلبية احتياجات المتابعين، لكن في بعض الأحيان يزداد الأمر إلى حد الهوس، وهذا ما حذرت منه الدكتورة رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية، وهو مرض يسمى بهوس الأكل الصحي «الأورثوريكسيا»، مؤكدة أنّ نسبة الإصابة به في أمريكا تبلغ 1%، وتقل هذه النسبة في مصر.

الهوس بالأكل الصحي

السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في نشر مثل هذه الأفكار، وفقا لما أكدته «رضوى» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الهوس بالأكل الصحي أصح متزايدًا في وقتنا الحالي، وتعتبر منصات التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به.

هوس الأكل الصحي يعد من اضطرابات الطعام واكتشفه عالم أمريكي في عام 1997، حسب تصريحات استشاري التغذية العلاجية التي لفتت إلى أن هذا الأمر مختلف عن الشراهة في تناول الأكل، موضحة أن هوس الأكل الصحي يبدأ بنية طيبة وصحية تتمثل في الحفاظ على صحة الجسم وتقليل نسبة الدهون، لكنه ينتهي إلى اضطراب نفسي.