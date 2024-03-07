9 إجراءات استعدادا لرمضان في الوادي الجديد.. لحوم مدعمة وسكر إضافي

أصدر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حزمة من القرارات المهمة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، أهمها مبادرات تخفيض اللحوم، وفتح المجازر مجانًا للمشاركين في المبادرة، وتوزيع بونات لحوم مدعمة لصغار الموظفين تصل إلى 5 كيلوات للفرد، وبيع الدواجن بأقل 20 جنيهًا عن سعر السوق.

جاء ذلك في بيان صحفي، عن الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الوادي الجديد، اليوم، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال رمضان، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديري القطاعات المعنية، وممثلي الغرفة التجارية وكبار التجار بالمحافظة.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

واستعرض رؤساء المراكز، الإجراءات والجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأكّد المحافظ تكثيف واستمرار الجهود طوال شهر رمضان تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات من أجل التوسع في تطبيق المبادرات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية واللحوم بدعم من المحافظة، لتغطية احتياجات المراكز والقرى كالآتي:

1- تنفيذ مبادرة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، على ألّا يتعدى سعر الكيلو 300 جنيه بحد أقصى، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز وكبار مُربّي المواشي بالمحافظة.

2- الإعفاء من كل رسوم المجزر لأي جزار يلتحق بالمبادرة.

3- تفعيل مبادرة لدعم صغار الموظفين من خلال بونات لحوم مدعمة تصل إلى 5 كيلوات للفرد خلال شهر رمضان المبارك.

4- توزيع كمية السكر التي جرى توفيرها على المراكز بواقع 47 طن سكر معبأ، و450 طنًا جارِ تعبئتها للبيع بالأسعار الرسمية، ويُمنح كل فرد على البطاقة التموينية كيلو سكر إضافي بسعر 27 جنيهًا بمعدل مرتين خلال رمضان، وذلك في ضوء قرار وزير التموين بإضافة حصة من السكر الحر على البطاقة التموينية.

5- توفير نصف طن من الدواجن يوميًا والبيع بأقل من سعر السوق السائد 20 جنيهًا للحبة الواحدة حسب الوزن، تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

6- تخصيص 50% من إنتاج بحيرات باريس من الأسماك لصالح المحافظة حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

7- حصر الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى الأربعين بباريس وتتولى مديرية التضامن الاجتماعي توزيع عدد 2 كرتونة مواد غذائية مجانًا لكل أسرة.

طرح 7000 كرتونة مواد غذائية

8- التنسيق لطرح 7000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بسعر التكلفة.

9- مواصلة توفير السلع والخضروات الأساسية بأسعار مخفضة وتتكفل المحافظة بالدعم اللازم لضمان ثبات الأسعار.

وشدد المحافظ على تشكيل لجنة من مباحث التموين والتفتيش المالي والإداري؛ لإحكام الرقابة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن وصول السلع المدعمة لمستحقيها.