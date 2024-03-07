أحمد زاهر «جوكر الدراما» خلال الأعوام الأخيرة.. اختياراته مغيرة حياته

يقف النجم أحمد زاهر على مسافة واحدة من جميع أدواره، فنجد طريقة أدائه للأدوار الثانية لا تقل بريقاً عن الأعمال التي يُقدمها من بطولته، بل وتفوقها أحياناً لبراعته في رسم الشخصيات التي يجسدها فيعطيها رونقاً خاصاً تجذب الجمهور.

وتجلت تلك الحالة واضحاً في الدراما التليفزيونية خلال الأعوام الأخيرة، ولعل أبرزها شخصية «فتحي» التي جسدها في مسلسل «البرنس» قبل 4 أعوام، وحققت نجاحاً منقطع النظير مع الجمهور في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن مسلسل «البرنس» وحده الذي شهد تألقاً لـ أحمد زاهر في الأدوار الثانية، ولكنه نجح بشخصية «طارق نصار» في خطف الأنظار ضمن أحداث مسلسل «لؤلؤ»، وذلك بعد تبنيه لمشروع فنانة شابة وفر لها كل الإمكانيات كي تصبح نجمة، وحاز أدائه للشخصية حينها على إعجاب الجمهور والنقاد.

«نفسنا في واحد زي عمر».. هكذا كان تعليق الفتيات على شخصية «عمر» التي جسدها زاهر ضمن أحداث مسلسل «الطوفان»، وكانت تجمعه بزوجته «تقى» علاقة رومانسية كانت سبباً رئيسياً في إنهاء أي خلاف بينهما.

أحمد زاهر يسير عكس التيار في الدراما التليفزيونية

أدوار وشخصيات أخرى كثيرة جعلت أحمد زاهر «جوكر الدراما» الذي يسير عكس التيار، بل وجعلته رافعاً لشعار «اختياراتي محلية حياتي»، وذلك على عكس الأغنية التي تغني بها أحمد سعد في فيلم «مستر إكس» حين قال «اختياراتي مدمرة حياتي».

أحمد زاهر بشخصية مختلفة في مسلسل محارب

وفي رمضان المقبل، يطل أحمد زاهر على جمهوره بشخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل محارب المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة، ويشاركه البطولة كل من حسن الرداد، ونرمين الفقي، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسلوى عثمان، وملك أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج أحمد السبكي.