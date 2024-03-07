المطران عطا الله حنا: لا توجد قوة في العالم قادرة على شطب الوجود الفلسطيني

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس، اليوم، إن هناك لغة عنصرية إقصائية لدى قيادات سياسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فمنهم من يتحدثون عن دولة فلسطينية دون سيادة، والبعض الأخر يتحدث عن أنه لن يكون هنالك وجود لدولة فلسطينية، وهناك من ينكرون أصلا وجود الشعب الفلسطيني.

وكتب منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها لغة عنصرية ازدادت في الآونة الأخيرة، وأيضا التحريض على الفلسطينيين ظاهرة منتشرة في كثير من الأوساط وعبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

«حنا»: لا توجد قوة في هذا العالم قادرة على شطب وجود الفلسطينين

ولفت المطران إلى أنه لا توجد قوة في هذا العالم قادرة على شطب وجود الشعب الفلسطيني سواء اعترفوا بهم أم لم يعترفوا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة موجودة، وهو شعب يتوق إلى الحرية والكرامة يعيش بسلام مثل باقي شعوب العالم.

وتساءل كيف لمن ينكرون وجود الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في العيش بحرية وسلام، أن يؤمنوا بالسلام والتعايش؟، قائلا «نحن نسمع وبشكل يومي خطابات من قيادات سياسية في الغرب يتحفوننا من خلالها عن سلام موعود وعن دولتان لشعبان في حين أننا نلحظ على الأرض بأنه لا يوجد هنالك سلام ولا يوجد هنالك حل عادل للقضية الفلسطينية حتى اليوم» .

وأوضح أن الفلسطينيين ليسوا في عجلة من أمرهم لكي يقبلوا بحلول غير منصفة، واصفا إياها بأنها لا تعدو عن كونها استسلام للاحتلال وسياساته وممارساته، ولذلك فإننا نقول لهؤلاء العنصريين بأن تصريحاتكم لن تزيد الفلسطيني إلا وطنية وتشبثا بمبادئه وثوابته.