«الملا»: 10 اكتشافات بترولية جديدة لشركة «خالدة» في 6 أشهر

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز في ضوء الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته من تغيرات وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذي يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد من اجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الإنتاجي في الحقول.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 بحضور المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح وزير البترول أن الشركة تستهدف تنفيذ الخطط للمساهمة في التغلب على التحديات والوصول الى افضل النماذج والاسهام بفعالية في الاقتصاد المصري، مؤكّداً أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والعمل بشكل اكبر على زيادة أنشطة ومعدلات حفر الآبار الجديدة لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي على حد سواء، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين معدلات انتاج البترول، كما أكّد أهمية الارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

ووجه الملا الشكر لشريك قطاع البترول شركة «آباتشي» العالمية على التزامها بتحقيق النمو لاستثماراتها في مصر في قطاع الطاقة وتفهمها للتحديات و حرصها على التعاون الكامل مع قطاع البترول المصري، لافتاً الى أن مجلس الوزراء وافق امس على اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف وإحالتها إلى البرلمان والتي تتضمن خطط واستثمارات جديدة للبحث والاستكشاف من جانب شركة «آباتشي».

42 بئراً استكشافية خلال العام المقبل

وأوضح المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول أنَّ العام المالي 2024-2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار وحفر 42 بئراً استكشافية وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية والانتهاء من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق، بالإضافة الى إكمال برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة «شوشان - غرب كلابشة» والذي من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالي، ومن المستهدف تحقيق متوسط إنتاج يومي من حقول الشركة يقدر بنحو 270 الف برميل مكافئ في اليوم .

كما استعرض ما تحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، إذ تمّ تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي تسهم في زيادة الإنتاج الكلى للشركة وتعويض التناقص الطبيعي للآبار، مضيفًا أنَّ انتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالي الحالي 2023-2024 بمعدل 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.

كما تمّ استعراض المشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابي على معدلات الإنتاج وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز وتطوير المحطات والتسهيلات.