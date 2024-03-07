البابا تواضروس يرسم الأنبا أكسيوس أسقفا لإيبارشية المنصورة

أعلن المركز الإعلامي لإيبارشية المنصورة أنَّه من المقرر أن يتمّ تجليس الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، خلفاً للأنبا داود أسقف المنصورة الراحل.

من المقرر أنَّ يترأس البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا.

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة.

كما يتولى البابا رسامة أساقفة جدد لعدد من الأديرة من بينهم دير الشايب، إذ أعلن الدير خلال الأيام القليلة الماضية عن رسامة القمص أقلاديوس السرياني أسقفاً لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب.

وكان الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس قد أعلن عن ترشيح اثنين من الأساقفة وهما: القمص اقلاديوس السرياني استفاً لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب، والقمص إنسطاسي السرياني أسقفا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها».