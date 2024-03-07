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«العمل»: تسليم تعويضات لأسر ضحايا عمالة غير منتظمة من 4 محافظات

كتب:

ماهر هنداوي
02:50 م | الخميس 07 مارس 2024
وزير العمل

وزير العمل

سلمت وزارة العمل، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للمُستفيدين من أسر 3 عمال متوفين، ومصاب واحد من العمالة غير المنتظمة، من محافظات: «القاهرة، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح» بقيمة 601 ألف و210 جنيهات، مُقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض، بوثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا. 

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحسب بيان الوزارة شملت التعويضات حالات وفاة لـ3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل بالمحافظات وهم: عمرو عادل إبراهيم، وطارق عثمان يونس، وماريو هاني جندي.

600 ألف جنيه إجمالي التعويضات

وبلغت إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين 600 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لعامل مصاب، بلغت ألف و210 جنيهات، كنسبة تعويض ومصاريف علاج للحالة المصابة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.